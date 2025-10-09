Врач из Астаны лишился свободы из-за жажды легких денег

Врач одной из казахстанских клиник обманул шесть пациентов, обещая содействие в оформлении инвалидности. Подробности Zakon.kz озвучили в пресс-службе прокуратуры Астаны.

Известно, что врач-мошенник предлагал свои услуги на рабочем месте.

Полученные 4 млн тенге он потратил на свои личные нужды.

По представленным прокурором доказательствам вина подсудимого полностью доказана. С учетом совокупности преступлений его лишили свободы.

"Материальный ущерб взыскан. Приговор вступил в законную силу". Пресс-служба прокуратуры Астаны

Специалисты в очередной раз обращают внимание, что для получения социальных услуг необходимо обращаться с официальным заявлением только в уполномоченные органы.

