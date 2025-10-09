Врач из Астаны лишился свободы из-за жажды легких денег
Фото: pixabay
Врач одной из казахстанских клиник обманул шесть пациентов, обещая содействие в оформлении инвалидности. Подробности Zakon.kz озвучили в пресс-службе прокуратуры Астаны.
Известно, что врач-мошенник предлагал свои услуги на рабочем месте.
Полученные 4 млн тенге он потратил на свои личные нужды.
По представленным прокурором доказательствам вина подсудимого полностью доказана. С учетом совокупности преступлений его лишили свободы.
"Материальный ущерб взыскан. Приговор вступил в законную силу".Пресс-служба прокуратуры Астаны
Специалисты в очередной раз обращают внимание, что для получения социальных услуг необходимо обращаться с официальным заявлением только в уполномоченные органы.
