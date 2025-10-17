Фрагмент черепа человека, жившего 4200 лет, выбросило на берег в США

Американец во время прогулки вдоль реки заметил среди глины и корней фрагмент человеческого черепа. О находке он рассказал полицейским. Позже выяснилось, что данному черепу 4200 лет, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным New York Post, на место прибыла команда судмедэкспертов, ожидавшая увидеть следы преступления или пропавшего без вести человека. Но результаты экспертизы показали, что останки принадлежат человеку, жившему около 4200 лет назад.

Как уточняется, фрагмент оказался частью затылочной кости и был размером с ладонь взрослого человека. По словам коронера Эдди Ричардсона, определить пол древнего жителя пока не удалось. Следов насильственной травмы не обнаружено – череп просто постепенно разрушался из-за воздействия времени, воды и погодных условий.

По мнению экспертов, этот человек принадлежал к коренным народам Северной Америки, которые обитали на территории Индианы тысячи лет назад. Первые поселенцы появились здесь около 10 тыс. лет назад, и регион позже стал домом для множества племен.

В данное время находка хранится в Центре идентификации человека при Университете Индианаполиса. Планируется провести дополнительные радиоуглеродные тесты, чтобы уточнить возраст останков и условия, в которых жил древний человек.

По информации издания, археологи намерены исследовать берег реки Уайтуотер, где была сделана находка, – вполне возможно, что там скрываются и другие древние артефакты.

Skull fragment found on Indiana riverbank turns out to be 4,200 years old: ‘Powerful and humbling’ https://t.co/nkdBn9YRMn pic.twitter.com/y8CtkEIuwL — New York Post (@nypost) October 16, 2025

