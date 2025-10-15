Непогода охватит Казахстан в четверг: каких областей коснулось штормовое предупреждение

В 15 областях Казахстана на 16 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, ночью на юго-западе области, днем на юге, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ветер северо-восточный, восточный, на севере, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, юге области ожидаются заморозки 1-6 градусов. В Алматы ночью заморозки 1-3 градуса. В Конаеве ночью ожидаются заморозки 4-6 градусов.

В области Жетысу ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Ночью ожидаются заморозки 4-9 градусов. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 7-9 градусов.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный, на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Атырауской области ожидается туман. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, западе Актюбинской области ожидается туман. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, юге, в центре области Абай ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, днем на юге, в центре области порывы 15-18 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юго-западе Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ожидается ветер юго-восточный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ожидается ветер восточный, юго-восточный, на севере, востоке, в центре области временами порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, на западе, юге области временами порывы 15-20 м/с.

