21-летняя королева красоты трагически погибла в Мексике вместе с любимым

В Мексике участница конкурса красоты, завоевавшая титул "Мисс Теокальтиче-2025", погибла в автомобильной катастрофе вместе со своим молодым человеком, сообщает Zakon.kz.

По данным Mirror, трагедия случилась с 21-летней Элисон Монтаньо Герреро и ее избранником Хесусом Эдуардо Севериано Гарсией.

Автомобиль, в котором находились влюбленные, столкнулся с грузовиком, перевозящим полуприцеп. Оба пассажира погибли на месте происшествия. Информация о состоянии водителя грузового автомобиля пока не разглашается.

Местные правоохранительные органы приступили к расследованию, чтобы выяснить все детали случившегося. Катастрофа произошла всего через неделю после того, как Герреро получила корону королевы красоты.

Торжественное награждение состоялось 30 октября. Представители администрации Теокальтиче вспоминают, что девушка покоряла окружающих не только своей внешностью, но и твердыми жизненными убеждениями.

