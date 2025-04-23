Суд оштрафовал мужчину, напавшего на бортпроводника в Актау

В специализированном суде Актау по делам об административных правонарушениях вынесли решение по делу о нападении на бортпроводника. Нарушителя наказали штрафом, сообщает Zakon.kz.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал вину, выразил искреннее раскаяние и сообщил, что на его иждивении находятся пятеро детей. Он попросил суд ограничиться штрафом вместо ареста, пишет lada.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Правоохранители квалифицировали действия пассажира как мелкое хулиганство и составили административный протокол по части 1 статьи 434 КоАП РК.

Санкция по данной статье предусматривает штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест от 5 до 15 суток.

Вину мужчины подтвердили показания и объяснительная пострадавшего, рапорт полицейского, административный протокол и другие материалы дела.

При вынесении решения суд учел смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние и наличие пятерых детей на иждивении. Отягчающих обстоятельств не установлено.

"Постановлением суда К. признан виновным по части 1 статьи 434 КоАП РК. Ему назначен административный штраф в размере 55 048 тенге. Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, в соответствии с пунктом 2 статьи 829-11, сократил сумму штрафа на 30%", — сообщили в административном суде Актау.

20 апреля пассажир ударил бортпроводника, когда тот отказался впустить его обратно в салон самолета за забытым телефоном.