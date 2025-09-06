Глава Пентагона "переименовался" в министра войны
Фото: скриншот видео
Глава Пентагона Пит Хегсет переименовал свою должность в министра войны, сообщает Zakon.kz.
Хегсет переименовал должность во всех своих страницах в соцсетях, а также выложил видеоролик, где меняют табличку на двери его кабинета с министра обороны на министра войны.
September 5, 2025
5 сентября 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании американского Минобороны в Министерство войны.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript