Глава Пентагона "переименовался" в министра войны

Глава Пентагона Пит Хегсет переименовал свою должность в министра войны, сообщает Zakon.kz.

Хегсет переименовал должность во всех своих страницах в соцсетях, а также выложил видеоролик, где меняют табличку на двери его кабинета с министра обороны на министра войны.

pic.twitter.com/P575W2eXHF — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) September 5, 2025

5 сентября 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании американского Минобороны в Министерство войны.