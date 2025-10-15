Отказ туристов купить дорогие сувениры в Таиланде обернулся международным скандалом
Как пишет The Pattaya News, 13 октября во время автобусного тура из Китая водитель и гид-китаец сговорились между собой и высадили группу у обочины дорогих магазинов. Сопровождающий потребовал приобрести на память товары, а за нежелание их покупать пригрозил, что не впустит туристов в автобус.
Согласно данным издания, цены на сувениры были необоснованно завышены. С каждой продажи гиду причитались комиссионные проценты.
Данный случай был зафиксирован на видео и получил широкую огласку в сети. На протестующих граждан Китая обратил внимание министр туризма Таиланда Аттхакорн Сирилатаякорн. Он распорядился провести расследование, пообещав пострадавшим защитить их права.
A Chinese tour guide has been recorded forcing a group of Chinese tourists travelling in Thailand to purchase goods at a store he recommended, or they would not be allowed back on the bus. pic.twitter.com/7q6Qp84IYb— @ (@anthraxxxx) October 14, 2025
