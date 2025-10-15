Отказ туристов купить дорогие сувениры в Таиланде обернулся международным скандалом

Посольство Китая в Таиланде выпустило срочное предупреждение о росте мошенничества, направленного против туристов. Преступления стали чаще происходить после резонансного инцидента, когда гид отказался возвращать путешествующих домой, если те не купят сувениры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Pattaya News, 13 октября во время автобусного тура из Китая водитель и гид-китаец сговорились между собой и высадили группу у обочины дорогих магазинов. Сопровождающий потребовал приобрести на память товары, а за нежелание их покупать пригрозил, что не впустит туристов в автобус.

Согласно данным издания, цены на сувениры были необоснованно завышены. С каждой продажи гиду причитались комиссионные проценты.

Данный случай был зафиксирован на видео и получил широкую огласку в сети. На протестующих граждан Китая обратил внимание министр туризма Таиланда Аттхакорн Сирилатаякорн. Он распорядился провести расследование, пообещав пострадавшим защитить их права.

A Chinese tour guide has been recorded forcing a group of Chinese tourists travelling in Thailand to purchase goods at a store he recommended, or they would not be allowed back on the bus. pic.twitter.com/7q6Qp84IYb — @ (@anthraxxxx) October 14, 2025

Ранее сообщалось, что подросток-пилот из Австралии совершил кругосветный перелет.