Китайская фирма уволила сотрудницу за отказ купить завтрак боссу

Женщина по фамилии Лу из Шанхая, была уволена с работы в учебном заведении после того, как отказалась купить завтрак для своего начальника. Это вызвало широкое возмущение в социальных сетях Китая, сообщает Zakon.kz.

По данным South China Morning Post, Лу поделилась своим опытом на Xiaohongshu, рассказав, как ее руководитель Лю требовала, чтобы она приносила ей горячий американо и яйцо каждое утро, а также держала бутылку воды наготове. Когда Лу высказала эти необоснованные требования в рабочей группе чата, она получила выговор и впоследствии была уволена отделом кадров без компенсации.

Однако после общественного недовольства компания восстановила Лу и уволила ее начальницу за злоупотребление полномочиями. Глава отдела кадров компании Ван пояснила, что увольнение Лу было решением Лю и не соответствовало политике компании.



Инцидент высветил распространенную проблему травли на рабочем месте в Китае, а соответствующие обсуждения привлекли более 2 млн просмотров на Weibo.

Опрос 2020 года, проведенный Zhilian Zhaopin, показал, что 64% ​​респондентов подвергались травле на рабочем месте, обычно в форме принудительного выполнения задач, словесных оскорблений и сексуальных домогательств. Более половины из тех, кто подвергся травле, решили уволиться, а 6% обратились к социальным сетям, чтобы рассказать о проблеме.

Ранее 23 сентября полиция Испании задержала мошенников, которые выдавали себя за голливудскую звезду Брэда Питта.

