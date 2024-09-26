Китайская фирма уволила сотрудницу за отказ купить завтрак боссу
По данным South China Morning Post, Лу поделилась своим опытом на Xiaohongshu, рассказав, как ее руководитель Лю требовала, чтобы она приносила ей горячий американо и яйцо каждое утро, а также держала бутылку воды наготове. Когда Лу высказала эти необоснованные требования в рабочей группе чата, она получила выговор и впоследствии была уволена отделом кадров без компенсации.
Однако после общественного недовольства компания восстановила Лу и уволила ее начальницу за злоупотребление полномочиями. Глава отдела кадров компании Ван пояснила, что увольнение Лу было решением Лю и не соответствовало политике компании.
Инцидент высветил распространенную проблему травли на рабочем месте в Китае, а соответствующие обсуждения привлекли более 2 млн просмотров на Weibo.
Опрос 2020 года, проведенный Zhilian Zhaopin, показал, что 64% респондентов подвергались травле на рабочем месте, обычно в форме принудительного выполнения задач, словесных оскорблений и сексуальных домогательств. Более половины из тех, кто подвергся травле, решили уволиться, а 6% обратились к социальным сетям, чтобы рассказать о проблеме.
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мошенников, которые выдавали себя за голливудскую звезду Брэда Питта.