Семейный сплав туристов по реке в Таиланде обернулся трагедией

В национальном парке Таиланда Кхао Сок в провинции Сураттани турист выпал из лодки во время сплава с семьей по реке и погиб, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Khaosod, начальник спасательной службы округа Пханом Сучао Тумосик получил сообщение от волонтеров о том, что 55-летний господин Фаруки упал в воду и пропал без вести. На месте немедленно развернули операцию по поискам иностранца.

Уточняется, что мужчина был без спасательного жилета. Во время сплава он потянулся за веревкой, но выскользнул из лодки и был смыт течением на глазах у родных.

Тело погибшего туриста обнаружили примерно в двух километрах ниже по течению от места происшествия. Его отправили в ближайшую больницу на вскрытие.

Местные власти выразили соболезнования семье жертвы.

