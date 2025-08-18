#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540
630.72
6.72
Мир

Семейный сплав туристов по реке в Таиланде обернулся трагедией

сплав на реке обернулся трагедией в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 01:02 Фото: pixabay
В национальном парке Таиланда Кхао Сок в провинции Сураттани турист выпал из лодки во время сплава с семьей по реке и погиб, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Khaosod, начальник спасательной службы округа Пханом Сучао Тумосик получил сообщение от волонтеров о том, что 55-летний господин Фаруки упал в воду и пропал без вести. На месте немедленно развернули операцию по поискам иностранца.

Уточняется, что мужчина был без спасательного жилета. Во время сплава он потянулся за веревкой, но выскользнул из лодки и был смыт течением на глазах у родных.

Тело погибшего туриста обнаружили примерно в двух километрах ниже по течению от места происшествия. Его отправили в ближайшую больницу на вскрытие.

Местные власти выразили соболезнования семье жертвы.

Ранее сообщалось, что ребенок погиб на глазах матери на аттракционе во время отдыха в Болгарии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Глобальный сбой произошел в работе спутникового интернета Starlink
Мир
00:47, 19 августа 2025
Глобальный сбой произошел в работе спутникового интернета Starlink
Основные заявления Трампа и Зеленского на встрече с европейскими лидерами
Мир
00:21, 19 августа 2025
Основные заявления Трампа и Зеленского на встрече с европейскими лидерами
Трамп и Зеленский вновь встретились в Белом доме
Мир
22:32, 18 августа 2025
Трамп и Зеленский вновь встретились в Белом доме
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: