100-летняя монахиня из Алматы получила награду от Путина

15 октября президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы 100-летнюю насельницу Иверско-Серафимовского женского монастыря города Алматы схимонахиню Ирину, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России в Казахстане наградить орденом Дружбы Любицкую Ирину Анисимовну (схимонахиню Ирину) – насельницу Иверско-Серафимовского женского монастыря города Алматы", – говорится в документе.

Известно, что схимонахиня Ирина родилась в Оренбургской области. В годы войны трудилась в эвакогоспиталях в Таджикистане. С 1947 года по 1981 год работала фельдшером скорой помощи в Алматы.

