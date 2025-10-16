100-летняя монахиня из Алматы получила награду от Путина
Фото: Zakon.kz
15 октября президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы 100-летнюю насельницу Иверско-Серафимовского женского монастыря города Алматы схимонахиню Ирину, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России в Казахстане наградить орденом Дружбы Любицкую Ирину Анисимовну (схимонахиню Ирину) – насельницу Иверско-Серафимовского женского монастыря города Алматы", – говорится в документе.
Известно, что схимонахиня Ирина родилась в Оренбургской области. В годы войны трудилась в эвакогоспиталях в Таджикистане. С 1947 года по 1981 год работала фельдшером скорой помощи в Алматы.
14 октября президенты Казахстана и России провели телефонный разговор.
