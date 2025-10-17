#АЭС в Казахстане
Мир

Вулкан-"зомби" активировался в Иране спустя 710 тысяч лет

вулкан Тефтан активировался в Иране, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 18:15 Фото: wikipedia
Потухший 710 тыс. лет назад вулкан-"зомби" Тефтан активировался на юго-востоке Ирана. Вершина исполина поднялась на девять сантиметров за 10 месяцев, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, термин "зомби" описывает вулканы, которые считаются потухшими или неактивными, но проявляющие признаки жизни: землетрясения, выбросы газов или деформация поверхности. Ученые предполагают, что внезапное пробуждение Тефтана может быть связана с накоплением горячих жидкостей и газов под вершиной или проникновением магмы на глубину под поверхностью. В 2024 году также наблюдались выбросы дыма и пепла.

Вулканолог Пабло Гонсалес отметил, что Тефтан следует считать не потухшим, а спящим вулканом. По его словам, подземное давление продолжает расти и в будущем может привести к слабому или значительному выбросу энергии.

В данное время вулкан ежедневно выделяет около 20 тонн диоксида серы, а также сероводород, фтористый водород и водяной пар. При этом признаки неизбежного извержения отсутствуют.

Ранее сообщалось, что альпинисты упали в вулкан на Камчатке.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
