Вулкан-"зомби" активировался в Иране спустя 710 тысяч лет

Потухший 710 тыс. лет назад вулкан-"зомби" Тефтан активировался на юго-востоке Ирана. Вершина исполина поднялась на девять сантиметров за 10 месяцев, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, термин "зомби" описывает вулканы, которые считаются потухшими или неактивными, но проявляющие признаки жизни: землетрясения, выбросы газов или деформация поверхности. Ученые предполагают, что внезапное пробуждение Тефтана может быть связана с накоплением горячих жидкостей и газов под вершиной или проникновением магмы на глубину под поверхностью. В 2024 году также наблюдались выбросы дыма и пепла.

Вулканолог Пабло Гонсалес отметил, что Тефтан следует считать не потухшим, а спящим вулканом. По его словам, подземное давление продолжает расти и в будущем может привести к слабому или значительному выбросу энергии.

В данное время вулкан ежедневно выделяет около 20 тонн диоксида серы, а также сероводород, фтористый водород и водяной пар. При этом признаки неизбежного извержения отсутствуют.

