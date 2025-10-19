В Иране спустя 700 тысяч лет проснулся вулкан

Вулкан Тафтан на юго-востоке Ирана демонстрирует признаки активности после более чем 700 тысяч лет покоя. Ученые выявили, что с июля 2023-го по май 2024 года за 10 месяцев поверхность вулкана поднялась примерно на 9 сантиметров, сообщает Zakon.kz.

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Специалисты считают, что это явление свидетельствует о повышении давления газа под поверхностью вулкана и, что он перестал быть полностью "спящим".

<br>

Высота вулкана Тафтан составляет около 3 940 метров, он расположен в горной местности на границе Ирана и Пакистана.

Ученые отмечают, что пробуждение вулкана требует серьезного сейсмического наблюдения и постоянного мониторинга, так как дальнейшее развитие событий пока неизвестно.

Ранее крупный пожар парализовал работу аэропорта в столице Бангладеш.