Альпинисты упали в вулкан на Камчатке: есть выжившие

Трое экстремалов решили взобраться на вулкан на Камчатке, но их попытка была фатальна: альпинисты упали с высоты и сломали конечности, сообщает Zakon.kz.

По данным Газета.ru, на Камчатке при восхождении на Вилючинский вулкан погибли два туриста.

Восхождения на сопку запрещены с 1 июля 2025 года из-за камнепадов, введен режим ЧС. Однако этот факт не остановил любителей экстрима.

Всего в группе было три человека. Одна из девушек выжила, ее спускают на носилках вниз. Туристы не предупредили спасательные службы о планируемом восхождении и не согласовали маршрут.

Спустя несколько часов после трагедии появилась информация, что специалисты прибыли на место инцидента. Однако те не смогли сразу подобраться к раненым из-за неблагоприятной погоды. Как оказалось, там бушует сильный ветер.

Как пишут СМИ, сорвавшиеся альпинисты получили травмы рук. Предварительно, переломали конечности. После падения один из них все же смог связаться с большим миром и позвать на помощь.

Вилючинский вулкан , который признан потухшим, расположен недалеко от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 2173 метра над уровнем моря.

В спасательной операции, что проходит прямо сейчас, задействованы более 40 человек.

"Девушка, которая сорвалась вместе с ним (с погибшим туристом), находится в тяжелом состоянии. Рядом с ней остаются четверо спасателей", – прокомментировали в ведомстве.

Совсем недавно появилась информация, что найдено тело третьего спортсмена, принимавшего участие в восхождении. В данный момент спасатели пытаются переместить тела во временный лагерь. Прочие подробности этого ЧП в данный момент выясняются.

