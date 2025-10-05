#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
547.57
642.63
6.68
Мир

Альпинисты упали в вулкан на Камчатке: есть выжившие

Горы, камни, вулкан, дым, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 05:59 Фото: pexels
Трое экстремалов решили взобраться на вулкан на Камчатке, но их попытка была фатальна: альпинисты упали с высоты и сломали конечности, сообщает Zakon.kz.

По данным Газета.ru, на Камчатке при восхождении на Вилючинский вулкан погибли два туриста.

Восхождения на сопку запрещены с 1 июля 2025 года из-за камнепадов, введен режим ЧС. Однако этот факт не остановил любителей экстрима.

Всего в группе было три человека. Одна из девушек выжила, ее спускают на носилках вниз. Туристы не предупредили спасательные службы о планируемом восхождении и не согласовали маршрут.

Спустя несколько часов после трагедии появилась информация, что специалисты прибыли на место инцидента. Однако те не смогли сразу подобраться к раненым из-за неблагоприятной погоды. Как оказалось, там бушует сильный ветер.

Как пишут СМИ, сорвавшиеся альпинисты получили травмы рук. Предварительно, переломали конечности. После падения один из них все же смог связаться с большим миром и позвать на помощь.

Вилючинский вулкан, который признан потухшим, расположен недалеко от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 2173 метра над уровнем моря.

В спасательной операции, что проходит прямо сейчас, задействованы более 40 человек.

"Девушка, которая сорвалась вместе с ним (с погибшим туристом), находится в тяжелом состоянии. Рядом с ней остаются четверо спасателей", – прокомментировали в ведомстве.

Совсем недавно появилась информация, что найдено тело третьего спортсмена, принимавшего участие в восхождении. В данный момент спасатели пытаются переместить тела во временный лагерь. Прочие подробности этого ЧП в данный момент выясняются.

Ранее сообщалось о том, что известный 23-летний американский блогер-альпинист Балин Миллер упал с горы Эль-Капитан в национальном парке Йосемите.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Судьба российской альпинистки: опубликовано видео с военных дронов
15:40, 27 августа 2025
Судьба российской альпинистки: опубликовано видео с военных дронов
Тело альпинистки, погибшей на самом опасном пике СНГ, пролежит в горах Кыргызстана до 2026 года
05:59, 24 августа 2025
Тело альпинистки, погибшей на самом опасном пике СНГ, пролежит в горах Кыргызстана до 2026 года
"Здесь правила устанавливает природа": почему алматинские горы "убивают" людей
15:57, 30 июля 2025
"Здесь правила устанавливает природа": почему алматинские горы "убивают" людей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: