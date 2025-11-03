Туши мертвых тюленей снова обнаружили на берегу Каспия

Жительница Актау сделала страшную находку во время прогулки в районе поселка Баутино, сообщает Zakon.kz.

Кадрами, на которых видно шесть туш животных, горожанка поделилась с изданием Lada.kz.

Она также рассказала журналистам, что на двух из них можно было заметить сети.

Подобные "находки" стали уже привычными для казахстанцев. Так, в мае текущего года около 70 мертвых тюленей обнаружили на побережье села Акшукур в Тупкараганском районе Мангистауской области.

Осенью 2024 года массовая гибель краснокнижных животных и вовсе всполошила общество. Ученые принялись выяснять причины, ведь данный вид ранее уже терпел крупный падеж. Тогда Zakon.kz удалось узнать, что же кроется за загадочным сокращением популяции.