Происшествия

Туши мертвых тюленей снова обнаружили на берегу Каспия

Тюлень, тюлени, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 20:40 Фото: unsplash
Жительница Актау сделала страшную находку во время прогулки в районе поселка Баутино, сообщает Zakon.kz.

Кадрами, на которых видно шесть туш животных, горожанка поделилась с изданием Lada.kz.

Она также рассказала журналистам, что на двух из них можно было заметить сети.

Подобные "находки" стали уже привычными для казахстанцев. Так, в мае текущего года около 70 мертвых тюленей обнаружили на побережье села Акшукур в Тупкараганском районе Мангистауской области.

Осенью 2024 года массовая гибель краснокнижных животных и вовсе всполошила общество. Ученые принялись выяснять причины, ведь данный вид ранее уже терпел крупный падеж. Тогда Zakon.kz удалось узнать, что же кроется за загадочным сокращением популяции.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
