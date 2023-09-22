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Няня и ее сожитель убили ребенка в Астане

Няня и ее сожитель убили ребенка в Астане Фото: Zakon.kz
В Астане няня и ее сожитель убили ребенка. Суд приговорили их к 17 и 23 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры, в 2022 году произошло убийство ребенка. Он подвергся физическому насилию со стороны няни и ее сожителя, в результате чего скончался.

Была создана следственно-оперативная группа. Провели объективное расследование дела.

"В суде государственным обвинителем предоставлены неопровержимые доказательства вины указанных лиц. Приговором суда они осуждены к 17 и 23 годам лишения свободы, соответственно", – говорится в сообщении прокуратура города Астаны. 

Приговор вступил в законную силу.

В Астане в 2022 году девочка скончалась в частном детском саду. Ее там оставила мать на месяц. Ребенок погиб во время купания. При осмотре на теле девочки обнаружили многочисленные телесные повреждения.

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Анастасия Стативкина
Генпрокуратура Астана
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