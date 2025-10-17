Двоих охотников ищут в Павлодарской области
Два брата отправились на охоту из поселка Солнечный в Павлодарской области, но спустя четыре дня перестали выходить на связь, сообщает Zakon.kz.
Павлодар-онлайн пишет, что о поисках братьев Вячеслава и Николая Лукьянцевых объявили волонтеры из отряда "Vita".
"Пропали два охотника на карагандинской трассе. 10 октября они выехали на Lada Niva с номером S494VSM из поселка Солнечный на охоту. С собой у братьев была лодка. С 14 октября перестали выходить на связь, их телефоны отключены. Оба были одеты в костюмы цвета хаки", – говорится в информации.
Поисками мужчин занимаются полиция и волонтеры.
Ранее сообщалось, что в селе Кушаман Жамбылской области во время ночной охоты застрелили подростка. В пресс-службе областного департамента полиции уточнили, что по факту причинения смерти по неосторожности начато досудебное расследование.
