Общество

Двоих охотников ищут в Павлодарской области

Двоих охотников ищут в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 19:39 Фото: ДПО "Vita"
Два брата отправились на охоту из поселка Солнечный в Павлодарской области, но спустя четыре дня перестали выходить на связь, сообщает Zakon.kz.

Павлодар-онлайн пишет, что о поисках братьев Вячеслава и Николая Лукьянцевых объявили волонтеры из отряда "Vita".

"Пропали два охотника на карагандинской трассе. 10 октября они выехали на Lada Niva с номером S494VSM из поселка Солнечный на охоту. С собой у братьев была лодка. С 14 октября перестали выходить на связь, их телефоны отключены. Оба были одеты в костюмы цвета хаки", – говорится в информации.

Поисками мужчин занимаются полиция и волонтеры.

Ранее сообщалось, что в селе Кушаман Жамбылской области во время ночной охоты застрелили подростка. В пресс-службе областного департамента полиции уточнили, что по факту причинения смерти по неосторожности начато досудебное расследование.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
