Происшествия

Тело молодого учителя обнаружили в Актюбинской области его коллеги

В Актюбинской области умер учитель, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 06:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Темирском районе в хозяйственной постройке найден мертвым 23-летний учитель истории, сообщает Zakon.kz.

По сведениям телеканала Almaty.tv, тело мужчины обнаружили коллеги, приехавшие к нему домой после его отсутствия на работе. Что стало причиной гибели, сейчас выясняют полицейские. По факту заведено уголовное дело.

Стражи порядка не исключают и версию суицида.

"Темирским районным отделом полиции по факту гибели молодого человека 2002 года рождения начато досудебное расследование. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – рассказали журналистам алматинского телеканала в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.

18 февраля в Петропавловске 21-летний молодой человек покончил жизнь самоубийством.

Фото Алия Абди
Алия Абди
