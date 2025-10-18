Первая леди Азербайджана встретилась в Ватикане с Папой Римским
Фото: Facebook/FirstvicepresidentofAzerbaijanOfficial
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась 17 октября с Папой Львом XIV в рамках официального визита на Священный Престол – Ватикан, сообщает Zakon.kz.
Мехрибан Алиева и Папа Римский Лев XIV обсудили развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Ватиканом. Информация об этом опубликована в соцсетях Алиевой.
Фото: Facebook/FirstvicepresidentofAzerbaijanOfficial
На встрече была представлена информация о деятельности Католической церкви Святого Престола в Азербайджане, а также о подготовительных работах, проводимых для строительства второй католической церкви.
"Папа выразил признательность первому вице-президенту, отметив, что отношения значительно развились благодаря инициативам, выдвинутым Мехрибан Алиевой несколько лет назад", – говорится в публикациях первой леди Азербайджана.
Фото: Facebook/FirstvicepresidentofAzerbaijanOfficial
20-21 октября президент Азербайджана посетит Казахстан.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript