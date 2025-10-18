#АЭС в Казахстане
Мир

Первая леди Азербайджана встретилась в Ватикане с Папой Римским

Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 05:36 Фото: Facebook/FirstvicepresidentofAzerbaijanOfficial
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась 17 октября с Папой Львом XIV в рамках официального визита на Священный Престол – Ватикан, сообщает Zakon.kz.

Мехрибан Алиева и Папа Римский Лев XIV обсудили развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Ватиканом. Информация об этом опубликована в соцсетях Алиевой.

Фото: Facebook/FirstvicepresidentofAzerbaijanOfficial

На встрече была представлена информация о деятельности Католической церкви Святого Престола в Азербайджане, а также о подготовительных работах, проводимых для строительства второй католической церкви.

"Папа выразил признательность первому вице-президенту, отметив, что отношения значительно развились благодаря инициативам, выдвинутым Мехрибан Алиевой несколько лет назад", – говорится в публикациях первой леди Азербайджана.

Фото: Facebook/FirstvicepresidentofAzerbaijanOfficial

20-21 октября президент Азербайджана посетит Казахстан.

Фото Алия Абди
Алия Абди
