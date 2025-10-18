#АЭС в Казахстане
Мир

Моника Левински продолжает бороться с буллингом

Моника Левински - жертва буллинга, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 08:50 Фото: Instagram/monica_lewinsky
Американская активистка, продюсер и бывший стажер Белого дома Моника Левински выпустила свечу с "ароматом против буллинга", сообщает Zakon.kz.

В 1998 году стало известно о ее интимных отношениях с президентом США Биллом Клинтоном, когда ей было 22 года. Скандал привел к расследованию и процедуре импичмента Клинтона, а Левински стала объектом масштабной публичной травли. Ее имя оказалось в заголовках всех мировых СМИ, а частная переписка и записи разговоров распространялись без ее согласия. Левински фактически стала первой жертвой кибербуллинга, ее репутация была уничтожена с помощью интернета.

Теперь, по мнению Левински, "аромат против буллинга" – это сад, полный камелий. В эссе для Vanity Fair она рассказала, что хотела создать кампанию, "которая не будет казаться излишне пафосной". По ее словам, свечи "всегда помогали сохранять опору и находить центр – особенно в трудные времена".

Вся выручка от продажи свечей за 75 долларов пойдет в пользу четырех организаций, занимающихся профилактикой травли.

"Сам аромат сочетает белую камелию, лимон, ваниль и немного гвоздики – "свежий, но с пряным оттенком", – пишет Левински.

Из-за хейта после ситуации с Клинтоном Левински пережила депрессию, изоляцию, мысли о самоубийстве, не могла найти работу и выстраивать личную жизнь. Сегодня она – одна из самых заметных активисток против онлайн-травли, выступает на конференциях, пишет для Vanity Fair и поддерживает антибуллинговые инициативы.

Другая известная женщина Америки 55-летняя Лорен Санчес приятно удивила гостей парижской Недели моды.

Фото Алия Абди
Алия Абди
