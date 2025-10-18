#АЭС в Казахстане
Мир

Вооруженные столкновения между Афганистаном и Пакистаном: стороны проведут переговоры

оловянные солдаты, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 13:31 Фото: pixabay
Делегации Афганистана и Пакистана отправляются в Доху для переговоров по урегулированию кризиса, сообщает Zakon.kz.

Делегации Афганистана и Пакистана направляются в столицу Катара Доху, чтобы урегулировать самый смертоносный кризис между ними за несколько лет после того, как в результате продолжавшихся более недели боевых действий с обеих сторон погибли десятки людей и сотни получили ранения, пишет ABC News.

Правительство Талибана заявило 18 октября 2025 года, что в состав афганской делегации входят министр обороны и глава национального разведывательного управления.

Каждая страна заявляет, что отвечает на агрессию другой. Пакистан обвиняет Афганистан в укрывательстве боевиков, совершающих нападения в приграничных районах, что отвергается правительством Талибана.

48-часовое прекращение огня, призванное остановить военные действия, истекло 17 октября вечером. Спустя несколько часов Пакистан нанес удар через границу.

Представители служб безопасности Пакистана подтвердили агентству Associated Press, что удары были нанесены по районам восточной провинции Пактика в Афганистане – Ургуну и Бармалю.

По словам официальных лиц, пожелавших остаться анонимными, поскольку не были уполномочены общаться со СМИ, целями атак стали укрытия боевиков группировки Хафиза Гуля Бахадура. О потерях они не сообщали.

Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана начались в ночь на 12 октября 2025 года.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
