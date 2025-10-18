Сотрудника МЧС арестовали за нападение на бывшую жену в магазине

Сотрудника Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана арестовали после инцидента с нападением на бывшую супругу. Происшествие случилось в одном из маркетов на территории Уджарского района, сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.Az, по имеющейся информации, задержанный работает пожарным в Государственной службе пожарной охраны района.

13 сентября 2025 года в дневное время мужчина явился на рабочее место бывшей супруги и вызвал ее на разговор. Целью его визита было вернуть часть денег, которые он ранее передал семье бывшей жены на хранение. Прямо в помещении магазина он попросил вернуть ему 100 манатов (31 733 тенге).

Женщина отказалась продолжать разговор, попросила его уйти и не беспокоить ее, после чего попыталась удалиться. Обвиняемый потребовал, чтобы она остановилась, но женщина проигнорировала его слова. Разозлившись, он схватил ее за волосы и потянул. После этого потерпевшая немедленно потребовала, чтобы он покинул помещение, что он и сделал.

Уджарский районный суд признан обвиняемого виновным по статье 157 Кодекса об административных проступках и приговорен к административному наказанию в виде 15 суток ареста. Мужчину арестовали прямо в зале суда.

