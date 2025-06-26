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Происшествия

Взрыв и пожар на предприятии в СКО: фото и видео с места ЧП опубликовало МЧС

Взрыв и пожар на предприятии в СКО: фото и видео с места ЧП опубликовало МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 12:30 Фото: Telegram/qr_tjm
Крупный пожар в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области ликвидировали спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций Казахстана. Подробностями происшествия поделились в пресс-службе МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в среду в селе Ильичевка на одном из крупных предприятий произошли пожар и взрыв.

"25 июня 2025 года на пульт дежурной службы 101 ДЧС СКО поступило сообщение о возгорании автомобиля, перевозившего сжиженный газ, на территории ТОО "Тайынша май" в селе Ильичевка Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. По предварительной информации, во время заправки газгольдера произошел обрыв заправочного шланга, что привело к воспламенению газовоза с последующим факельным горением запорной арматуры подземного резервуара", – раскрыли подробности ЧП в пресс-службе МЧС РК сегодня, 26 июня.

Фото: Telegram/qr_tjm

На место происшествия оперативно прибыли силы и средства ДЧС СКО, а также спасатели из Акмолинской области. Для координации усилий был активирован межрегиональный план взаимодействия.

Фото: Telegram/qr_tjm

"Благодаря оперативным, слаженным и профессиональным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован в 20:57 на площади 50 кв. м".Пресс-служба МЧС РК

В тушении пожара были задействованы 80 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе от ДЧС Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, а также пожарные посты и подразделения негосударственной противопожарной службы объектов хозяйствования Тайыншинского района.

Фото: Telegram/qr_tjm

"В результате происшествия восемь человек получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в областную больницу Кокшетау. Один человек после осмотра врачами был отпущен домой".Пресс-служба МЧС РК

Причины пожара устанавливаются. По факту происшествия проводится досудебное расследование ДЧС СКО.

25 июня 2025 года пожар вспыхнул в одном из кафе в Алматы. По данным городского ДЧС, в результате ЧП никто не пострадал.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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