Взрыв и пожар на предприятии в СКО: фото и видео с места ЧП опубликовало МЧС
Ранее сообщалось, что в среду в селе Ильичевка на одном из крупных предприятий произошли пожар и взрыв.
"25 июня 2025 года на пульт дежурной службы 101 ДЧС СКО поступило сообщение о возгорании автомобиля, перевозившего сжиженный газ, на территории ТОО "Тайынша май" в селе Ильичевка Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. По предварительной информации, во время заправки газгольдера произошел обрыв заправочного шланга, что привело к воспламенению газовоза с последующим факельным горением запорной арматуры подземного резервуара", – раскрыли подробности ЧП в пресс-службе МЧС РК сегодня, 26 июня.
Фото: Telegram/qr_tjm
На место происшествия оперативно прибыли силы и средства ДЧС СКО, а также спасатели из Акмолинской области. Для координации усилий был активирован межрегиональный план взаимодействия.
Фото: Telegram/qr_tjm
"Благодаря оперативным, слаженным и профессиональным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован в 20:57 на площади 50 кв. м".Пресс-служба МЧС РК
В тушении пожара были задействованы 80 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе от ДЧС Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, а также пожарные посты и подразделения негосударственной противопожарной службы объектов хозяйствования Тайыншинского района.
Фото: Telegram/qr_tjm
"В результате происшествия восемь человек получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в областную больницу Кокшетау. Один человек после осмотра врачами был отпущен домой".Пресс-служба МЧС РК
Причины пожара устанавливаются. По факту происшествия проводится досудебное расследование ДЧС СКО.
25 июня 2025 года пожар вспыхнул в одном из кафе в Алматы. По данным городского ДЧС, в результате ЧП никто не пострадал.