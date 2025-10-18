Крупный пожар парализовал работу аэропорта в столице Бангладеш
18 октября 2025 года в грузовом терминале международного аэропорта Хазрат Шахджалал в Дакке вспыхнул пожар, сообщает Zakon.kz.
Местное издание United News of Bangladesh со ссылкой на представителя пожарной службы и гражданской обороны пишет, что пожар вспыхнул в грузовом терминале.
Представитель исполнительного директора аэропорта также подтвердил сообщил, что пожар начался в секции, прилегающей к основному грузовому отсеку. Он также упомянул, что пострадавший участок используется для хранения импортных товаров.
В тушении пожара участвуют тридцать семь пожарных расчетов. К ним также присоединились военнослужащие армии Бангладеш, ВВС и два взвода ВС.
В настоящее время все взлеты и посадки в аэропорту столицы Бангладеш остаются приостановленными.
Также сегодня, 18 октября, в Шанхае экстренно сел самолет Air China из-за возгорания аккумулятора.
