Космонавт заснял величественную комету с борта МКС – захватывающие кадры

Космонавт Роскосмоса Олег Платонов опубликовал впечатляющий таймлапс ярчайшей кометы года – C/2025 A6 (Lemmon), снятый с борта Международной космической станции, сообщает Zakon.kz.

На кадрах отчетливо виден газо-пылевой хвост небесного тела, протянувшийся на миллионы километров.

По словам специалистов, комета возвращается к центру Солнечной системы примерно раз в тысячу лет. Сейчас ее можно увидеть даже невооруженным глазом – между яркой звездой Арктур и ковшом Большой Медведицы.

Благоприятные условия для наблюдения сохранятся до первой половины ноября, после чего комета постепенно потеряет яркость и уйдет в глубины космоса.

Ранее мы писали, что комета C/2025 A6 (Lemmon), последний раз подлетавшая к Солнцу около 1350 лет назад, вновь появилась на небосклоне и теперь заметна даже невооруженным глазом.

