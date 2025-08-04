"Почти год провел на орбите": "Роскосмос" почтил память Талгата Мусабаева
Фото: Центр подготовки космонавтов
4 августа 2025 года казахстанский летчик-космонавт Талгат Мусабаев скончался на 75-м году жизни. Пресс-служба государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" разместила пост, посвященный памяти народному герою Казахстана, сообщает Zakon.kz.
В публикации, размещенной в Telegram-канале, отмечено, что Мусабаев трижды совершал космические полеты и выходы в открытый космос.
- в 1994 году на орбитальную станцию "Мир" – два выхода в открытый космос;
- в 1998 году на станцию "Мир" – пять выходов в открытый космос;
- в 2001 году на МКС.
Также сказано, что с 2005 года Талгат Мусабаев возглавлял совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек".
"Талгат Амангельдиевич прожил 74 года, из них почти год в общей сложности провел в космосе. "Роскосмос" и предприятия российской ракетно-космической отрасли выражают глубокое соболезнование родным и близким Талгата Амангельдиевича".Пресс-служба "Роскосмос"
Общее время, проведенное Мусабаевым в космосе, составило 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду. Является 79-м космонавтом СССР и 309-м космонавтом мира.
О смерти Мусабаева сообщил президент Касым-Жомарт Токаев, направивший телеграмму с соболезнованиями родным и близким.
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