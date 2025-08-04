"Почти год провел на орбите": "Роскосмос" почтил память Талгата Мусабаева

4 августа 2025 года казахстанский летчик-космонавт Талгат Мусабаев скончался на 75-м году жизни. Пресс-служба государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" разместила пост, посвященный памяти народному герою Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В публикации, размещенной в Telegram-канале, отмечено, что Мусабаев трижды совершал космические полеты и выходы в открытый космос.

в 1994 году на орбитальную станцию "Мир" – два выхода в открытый космос;

в 1998 году на станцию "Мир" – пять выходов в открытый космос;

в 2001 году на МКС.

Также сказано, что с 2005 года Талгат Мусабаев возглавлял совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек".

"Талгат Амангельдиевич прожил 74 года, из них почти год в общей сложности провел в космосе. "Роскосмос" и предприятия российской ракетно-космической отрасли выражают глубокое соболезнование родным и близким Талгата Амангельдиевича". Пресс-служба "Роскосмос"

Общее время, проведенное Мусабаевым в космосе, составило 341 день 9 часов 48 минут 41 секунду. Является 79-м космонавтом СССР и 309-м космонавтом мира.

О смерти Мусабаева сообщил президент Касым-Жомарт Токаев, направивший телеграмму с соболезнованиями родным и близким.