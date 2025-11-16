#АЭС в Казахстане
Мир

Китай усилил давление на Японию из-за заявлений о Тайване

, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 15:37
Китай направил корабли береговой охраны к островам Сенкаку (предмет территориального спора между Японией и Китаем) и провел пролет военных беспилотников рядом с отдаленной территорией Японии, сообщает Zakon.kz.

Активность Пекина усилилась после слов премьер-министра Японии Санаэ Такаити о возможном ответе Токио в случае нападения Китая на Тайвань, пишет The Guardian.

Береговая охрана КНР сообщила, что ее корабли "провели патрулирование в целях защиты прав" в районе архипелага, который управляется Японией, но на который Пекин также претендует как на Дяоюйдао.

На Тайване министерство обороны заявило, что за сутки обнаружило 30 китайских военных самолетов, семь кораблей и одно судно, предположительно береговой охраны. На предоставленных картах видно до трех беспилотников, пролетающих между Тайванем и японским островом Йонагуни.

Тайвань сообщил о новом "совместном боевом патрулировании" Китая и направил свои силы для наблюдения. В Тайбэе такие действия называют частью постоянного давления со стороны Пекина.

На фоне дипломатического спора генеральный консул Китая в Осаке заявил, что "грязную голову, торчащую наружу, нужно отрубить", что вызвало официальный протест Японии. Пекин также впервые за два года вызвал японского посла и предупредил своих граждан о поездках в Японию. Китайские авиакомпании объявили о бесплатном возврате билетов, а власти КНР рекомендовали гражданам "тщательно пересмотреть" решение об учебе в Японии.

Китайские государственные СМИ обвинили Такаити в "опасной провокации", утверждая, что конфликт "может перерасти в крупномасштабное противостояние с участием других держав".

Токио официальных комментариев пока не давал. Тайваньский кабинет министров вновь заявил, что только народ острова может решать его будущее.

Также премьер-министр Японии Санаэ Такаити рассматривает возможность размещения в стране американского ядерного оружия.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
