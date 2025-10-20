#АЭС в Казахстане
Мощный торнадо обрушился на Францию, есть жертвы

торнадо во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 01:17 Фото: скриншот видео
На французский департамент Валь-д'Уаз к северу от Парижа обрушился торнадо. Во время стихийного бедствия погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщает Zakon.kz.

По информации Figaro, экстремальный ветер был настолько силен, что с легкостью вырывал из земли деревья и срывал с домов крыши.

"Несколько городов в Валь-д'Уазе пострадали от мощного торнадо в понедельник вечером... Порывы ветра и торнадо нанесли значительный материальный ущерб, включая обрушение трех кранов... В результате этих событий в коммуне Эрмон погиб один человек и четверо получили тяжелые травмы", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в местной гимназии открыт кризисный центр для пострадавших от активности торнадо.

В соцсетях распространяются кадры с места событий.

Ранее сообщалось, что пара лишилась рук, держась друг за друга во время разрушительного торнадо в США.

