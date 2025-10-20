Мощный торнадо обрушился на Францию, есть жертвы

На французский департамент Валь-д'Уаз к северу от Парижа обрушился торнадо. Во время стихийного бедствия погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщает Zakon.kz.

По информации Figaro, экстремальный ветер был настолько силен, что с легкостью вырывал из земли деревья и срывал с домов крыши.

"Несколько городов в Валь-д'Уазе пострадали от мощного торнадо в понедельник вечером... Порывы ветра и торнадо нанесли значительный материальный ущерб, включая обрушение трех кранов... В результате этих событий в коммуне Эрмон погиб один человек и четверо получили тяжелые травмы", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в местной гимназии открыт кризисный центр для пострадавших от активности торнадо.

В соцсетях распространяются кадры с места событий.

ALERTE - Au moins un mort et neuf blessés dont 4 très graves, après le passage d'une violente #tornade dans le Val-d'Oise au nord de Paris.

Les dégâts sont énormes, notamment sur la commune d'Ermont où des grues se sont effondrées, de nombreuses toitures sont arrachées et des… pic.twitter.com/rOWpBSBHac — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 20, 2025

