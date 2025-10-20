Мощный торнадо обрушился на Францию, есть жертвы
На французский департамент Валь-д'Уаз к северу от Парижа обрушился торнадо. Во время стихийного бедствия погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщает Zakon.kz.
По информации Figaro, экстремальный ветер был настолько силен, что с легкостью вырывал из земли деревья и срывал с домов крыши.
"Несколько городов в Валь-д'Уазе пострадали от мощного торнадо в понедельник вечером... Порывы ветра и торнадо нанесли значительный материальный ущерб, включая обрушение трех кранов... В результате этих событий в коммуне Эрмон погиб один человек и четверо получили тяжелые травмы", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в местной гимназии открыт кризисный центр для пострадавших от активности торнадо.
В соцсетях распространяются кадры с места событий.
