Мощный тайфун привел к жертвам и массовой эвакуации на Филиппинах

26 человек погибли из-за тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах. Кроме того, стихийное бедствие заставило сотни тысяч жителей покинуть дома, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ABS-CBN News, при этом основное количество погибших – 21 человек – зафиксировано на острове Себу, где были затоплены многие улицы населенных пунктов.

"Исходя из той информации, которая у нас есть, большинство из них погибли от утопления", – заявил администратор гражданской обороны Рафаэлито Алехандро.

Как уточняется, максимальная скорость ветра в пределах тайфуна достигает 130 км/ч, в то время как порывы – до 180 км/ч. Также наблюдаются перебои с электричеством и проходимостью транспорта в зоне происшествия.

Ряд СМИ пишут о том, что жертв уже насчитывается около 40.

These are just some of the devastation caused by Typhoon Tino here in Cebu. Ang dami ng casualties. People are asking for help kaso di rin matulungan bc it's also dangerous din to respond. Ang hirap!!!

