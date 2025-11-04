#Народный юрист
Мир

Мощный тайфун привел к жертвам и массовой эвакуации на Филиппинах

тайфун на Филиппинах, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 21:13 Фото: скриншот видео
26 человек погибли из-за тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах. Кроме того, стихийное бедствие заставило сотни тысяч жителей покинуть дома, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ABS-CBN News, при этом основное количество погибших – 21 человек – зафиксировано на острове Себу, где были затоплены многие улицы населенных пунктов.

"Исходя из той информации, которая у нас есть, большинство из них погибли от утопления", – заявил администратор гражданской обороны Рафаэлито Алехандро.

Как уточняется, максимальная скорость ветра в пределах тайфуна достигает 130 км/ч, в то время как порывы – до 180 км/ч. Также наблюдаются перебои с электричеством и проходимостью транспорта в зоне происшествия.

Ряд СМИ пишут о том, что жертв уже насчитывается около 40.

Ранее сообщалось, что ураган "Мелиса", затронувший Ямайку и Кубу, оказался самым мощным за последние 90 лет.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
