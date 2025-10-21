Отец Илона Маска попробовал чак-чак во время визита в Казань

Отец Илона Маска, южноафриканский предприниматель и торговец драгоценными камнями Эррол Маск побывал в Казани и попробовал национальное татарское лакомство чак-чак, сообщает Zakon.kz

Об этом рассказала пресс-секретарь главы Татарстана Руслана Минниханова в своем Telegram-канале 21 октября 2025 года.

Маск-старший прибыл в столицу Татарстана по приглашению, чтобы посетить расположенный неподалеку от Казани высокотехнологичный город Иннополис. На встрече его по традиции встретили девушки в национальных костюмах с подносом чак-чака. Судя по опубликованным видео, угощение пришлось ему по вкусу.

"Как тебе такое… Даже отец Илона Маска попробовал чак-чак. А ты?" – подписала снимки Лилия Галимова, добавив ироничную отсылку к известному интернет-мему.

Раннее мы сообщали, что Илон Маск пытается догнать Дурова и копирует функцию Telegram.