Медведь покалечил спортсмена в Японии
Мужчина совершал пробежку по привычному маршруту в лесу, когда заметил двух медведей. Он попытался медленно отступить, но один зверь начал приближаться. Чтобы отпугнуть хищника, бегун закричал, однако тот бросился в атаку. Об этом передает CNN.
Бегун прикрыл лицо рукой, в которую медведь сразу вцепился. Затем зверь повалил его на землю и укусил.
"Одним укусом моя рука была уничтожена", – рассказал журналистам Холлоран.
После нескольких секунд борьбы медведь отступил и скрылся в лесу.
Фото: rnz.co.nz
Несмотря на боль и потерю крови, бегун сумел подняться и пройти около километра, пока не добрался до места, где его нашли спасатели. В больнице ему сделали три операции, включая пересадку кости из бедра, чтобы восстановить поврежденную руку.
Фото: rnz.co.nz
Сейчас мужчина проходит реабилитацию и намерен со временем вернуться к бегу.
7 октября бегающий по улице города медведь напугал жителей России.