События

Медведя-скромнягу засняли в нацпарке Казахстана

медведь, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 16:50 Фото: pexels
Катон-Карагайский государственный национальный природный парк поделился кадрами с "застенчивым" медведем, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном 26 ноября 2025 года видео медведь замер на месте и опустил голову, как будто исподлобья глядя на снимающую его фотоловушку.

"Медведи бывают разные: есть мишки хулиганы, есть мишки партизаны, есть мишки симпатяги, а есть такие вот скромняги. Очень застенчивый медведь попал в поле зрения фотоловушки, установленной на хребте Сарымсакты Владимиром Воробьевым", – описали видео сотрудники нацпарка.

Там также вспомнили, как весной к Владимиру Михайловичу "приставал с вопросами" другой мишка – полная противоположность нашему сегодняшнему герою.

В октябре в Катон-Карагайском парке показали видео с медведями, которые решили вплотную изучить фотоловушку. А месяцами ранее бурый медведь попросту сломал камеру.

