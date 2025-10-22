#АЭС в Казахстане
Мир

Встреча Путина и Трампа в Будапеште отменена: названа вероятная причина

Дональд Трамп, Владимир Путин, Дональд Трамп и Владимир Путин, Владимир Путин и Дональд Трамп, Трамп и Путин, Путин и Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 09:53 Фото: kremlin.ru
21 октября 2025 года стало известно о том, что встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште не состоится. Позже СМИ выяснили вероятную причину этого, сообщает Zakon.kz.

Госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 20 октября, провели разговор. После чего CBS News со ссылкой на чиновника из Белого дома сообщило, что стороны провели "продуктивный телефонный разговор", в дальнейшей личной встрече Рубио и Лаврова "нет необходимости".

"В ближайшем будущем встреча президента Трампа с президентом Путиным не планируется", – заявил также чиновник.

И во вторник, 21 октября, Трамп заявил журналистам, что не хочет "провести напрасную встречу".

"Я не хочу тратить здесь время попусту. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы еще не приняли окончательного решения", – сказал он.

О том, что встреча Путина и Трампа маловероятна в ближайшее время, писало и другое издание, источники которого связали это в том числе с позицией РФ.

В свою очередь The Telegraph утверждает, что Венгерский саммит отложили из-за неудачного телефонного разговора Лаврова и Рубио, в котором министр иностранных дел России заявил госсекретарю США, что РФ не согласится на прекращение огня, которое заморозит линии фронта в Украине.

"Немедленное прекращение огня в Украине будет означать только одно: большая ее часть останется под властью нацистов", – заявил Лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал отмену переговоров в Будапеште, ведь он готов был присоединиться к главам России и США.

16 октября сообщалось, что президенты США и России провели телефонный разговор, в рамках которого договорились встретиться лично в Будапеште.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
