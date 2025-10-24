Путин: Трамп не отменил встречу в Будапеште, а перенес ее
23 октября в Москве президент России Владимир Путин прокомментировал заявление Дональда Трампа об отмене встречи президентов России и США в Будапеште, сообщает Zakon.kz.
Путин интерпретирует слова американского лидера как перенос, а не отмену саммита. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.
"Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда поддерживали продолжение диалога и сейчас это поддерживаем", – отметил Путин.
Он напомнил, что саммит в Будапеште предложили США, а перед ним, согласно двусторонней договоренности, должны встретиться госсекретарь Марко Рубио и глава МИД Сергей Лавров.
"И для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата", – добавил президент России.
Путин также высказался о новых санкциях, отметив, что они "существенно не повлияют на экономику России", и назвал их попыткой давления.
Ранее журналисты назвали свою версию сорванной в Будапеште встречи Путина и Трампа.
