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Президент Кыргызстана понизил в звании пятерых генералов полиции и спецслужб

Президент Кыргызстана понизил в звании пятерых генералов милиции и спецслужб, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 15:38 Фото: president.kg
Сегодня, 29 октября 2024 года, стало известно, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о понижении в звании пятерых генералов, ранее служивших в Министерстве внутренних дел (МВД) и спецслужбах страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом решении изданию ТАСС заявил представитель пресс-службы главы государства.

"Президент подписал указ о понижении на одно звание пяти генералов-майоров", – уточнил собеседник.

Продолжая, он отметил, что генеральских званий лишены бывший замглавы МВД Алмазбек Орозалиев, а также МВД Мирдан Каниметов (экс-замминистра) и Малик Нурдинов (экс-глава управления Министерства по борьбе с организованной преступностью).

Помимо этого, в указе президента сказано о генерале Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Талантбеке Салиеве, который в августе 2019 года руководил спецоперацией по задержанию в селе Кой-Таш бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева и генерале 9-й службы ГКНБ, которая занимается обеспечением безопасности первых лиц государства, Санжарбеке Эркинбаеве.

Однако причины понижения не указаны.

Стоит отметить, что пятеро теперь уже бывших генералов были отправлены в отставку в конце 2020-го – начале 2021 года. Тогда в стране произошли беспорядки, в результате которых был вынужден уйти в отставку президент страны Сооронбай Жээнбеков.

Несколько дней ранее сообщалось, что в Кыргызстане планируют переписать государственный гимн. По словам спикера Парламента Нурланбека Шакиева, "сейчас мы государство, которое встало на ноги и находится на пути развития. Поэтому мы должны поменять гимн. Он должен быть таким, чтобы пели все – от пяти до 95 лет".

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