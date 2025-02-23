Бивол взял реванш у Бетербиева: итоги поединка

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) абсолютный чемпион полутяжелого веса Артур Бетербиев (21-1, 20КО) уступил все пояса Дмитрию Биволу (24-1, 12КО), сообщает Zakon.kz.

Запланированный на 12 раундов поединок российских боксеров продлился всю дистанцию. В итоге решением большинства судей победу одержал Бивол (114-114, 116-112, 115-113).

Тем самым Дмитрий взял реванш за прошлогоднее поражение и стал новым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Для Артура Бетербиева это поражение стало первым в карьере при 21 победе.

Ранее Бетербиев и Бивол провели битву взглядов перед реваншем.