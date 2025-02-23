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Спорт

Бивол взял реванш у Бетербиева: итоги поединка

Бивол взял реванш у Бетербиева: итоги поединка, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 06:45 Фото: Instagram/wbcboxing
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) абсолютный чемпион полутяжелого веса Артур Бетербиев (21-1, 20КО) уступил все пояса Дмитрию Биволу (24-1, 12КО), сообщает Zakon.kz.

Запланированный на 12 раундов поединок российских боксеров продлился всю дистанцию. В итоге решением большинства судей победу одержал Бивол (114-114, 116-112, 115-113).

Тем самым Дмитрий взял реванш за прошлогоднее поражение и стал новым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Для Артура Бетербиева это поражение стало первым в карьере при 21 победе.

Ранее Бетербиев и Бивол провели битву взглядов перед реваншем.

Аксинья Титова
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