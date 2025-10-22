Медсестра заявила, что видела саму смерть у кровати умирающего пациента

Врач Андреа О'Коннор из Аризоны (США) рассказала о случае, когда ее коллега увидела пугающий силуэт в палате тяжело больного пациента, сообщает Zakon.kz.

Андреа собирает истории коллег из разных штатов и делится ими на своем YouTube-канале. Одна из таких историй оказалась жуткой – медсестра утверждает, что видела саму смерть.

По словам О'Коннор, во время ночной смены медсестра увидела нечто пугающее у постели тяжело больного пациента: темная высокая фигура. Медсестра утверждала, что эта мрачная тень напомнила саму Смерть. И она возникала в палате как минимум дважды во время ее обхода. А пациент в эти моменты начинал сильно волноваться и пугался, пишет Life.

Доктор О'Коннор, которая коллекционирует необъяснимые истории из медицинских учреждений по всему миру, призналась, что сама никогда не сталкивалась с подобным. Тем не менее, она выразила готовность поверить рассказу медсестры, добавив, что клянется: в сфере здравоохранения они наблюдают вещи, которые совершенно невозможно объяснить.

Под видео зрители, в том числе те, кто работает в медицине, начали делиться аналогичными случаями. Одна из пользовательниц, назвавшаяся медсестрой отделения интенсивной терапии, написала, что видела много подобного за свою карьеру. Она подчеркнула, что с наибольшей вероятностью готова поверить любым рассказам от медсестер, врачей и других медицинских работников, поскольку, по ее мнению, их профессия является одной из немногих, которая открывает доступ к подобному опыту.

Еще один врач, ведущий свой блог, поделился случаем с пациентом, после которого стал верить в загробный мир.