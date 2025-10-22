#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Мир

Медсестра заявила, что видела саму смерть у кровати умирающего пациента

силуэты с косой, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 16:41 Фото: pexels
Врач Андреа О'Коннор из Аризоны (США) рассказала о случае, когда ее коллега увидела пугающий силуэт в палате тяжело больного пациента, сообщает Zakon.kz.

Андреа собирает истории коллег из разных штатов и делится ими на своем YouTube-канале. Одна из таких историй оказалась жуткой – медсестра утверждает, что видела саму смерть.

По словам О'Коннор, во время ночной смены медсестра увидела нечто пугающее у постели тяжело больного пациента: темная высокая фигура. Медсестра утверждала, что эта мрачная тень напомнила саму Смерть. И она возникала в палате как минимум дважды во время ее обхода. А пациент в эти моменты начинал сильно волноваться и пугался, пишет Life.

Доктор О'Коннор, которая коллекционирует необъяснимые истории из медицинских учреждений по всему миру, призналась, что сама никогда не сталкивалась с подобным. Тем не менее, она выразила готовность поверить рассказу медсестры, добавив, что клянется: в сфере здравоохранения они наблюдают вещи, которые совершенно невозможно объяснить.

Под видео зрители, в том числе те, кто работает в медицине, начали делиться аналогичными случаями. Одна из пользовательниц, назвавшаяся медсестрой отделения интенсивной терапии, написала, что видела много подобного за свою карьеру. Она подчеркнула, что с наибольшей вероятностью готова поверить любым рассказам от медсестер, врачей и других медицинских работников, поскольку, по ее мнению, их профессия является одной из немногих, которая открывает доступ к подобному опыту.

Еще один врач, ведущий свой блог, поделился случаем с пациентом, после которого стал верить в загробный мир.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Пациенту из Алматы имплантировали искусственное бедро
21:50, 05 ноября 2023
Пациенту из Алматы имплантировали искусственное бедро
Врачи заявили о царящем хаосе в больницах Китая из-за числа пациентов с КВИ
22:11, 28 декабря 2022
Врачи заявили о царящем хаосе в больницах Китая из-за числа пациентов с КВИ
Что происходит после смерти: женщина рассказала о своем опыте клинической смерти
16:41, 26 мая 2025
Что происходит после смерти: женщина рассказала о своем опыте клинической смерти
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: