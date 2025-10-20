Мужчина вернулся к жизни после 20 минут клинической смерти: его рассказ удивил медиков

Работающий в отделении неотложной помощи мужчина рассказал о случае с пациентом, после которого стал верить в высшие силы и загробную жизнь, сообщает Zakon.kz.

Историей медбрат по имени Мо поделился в TikTok. Пациента не могли вернуть к жизни в течение 20 минут, но все же сумели спасти. И потом мужчина рассказал Мо о том, что видел пока был по "ту сторону жизни".

"У нас был пациент с травмой, у которого не было пульса 20 минут. Врач уже собирался объявить о его смерти, как вдруг монитор подпрыгнул. Сильный пульс. Он выжил. Позже он рассказал нам, что помнит, как парил над комнатой, описывая детали, которые не мог знать. Именно в тот день я понял, что высшие силы реальны", – поделился медик.

Желая узнать, сталкивался ли кто-нибудь с чем-то подобным, он обратился к коллегам с вопросом, какой момент в карьере заставил их поверить в реальность высших сил.

В комментариях один пользователь рассказал:

"У пациентки случился смертельный приступ. Мы зафиксировали момент смерти, и через девять секунд ее сердце снова заработало. Когда она проснулась, она поблагодарила меня за то, что я держал ее за руку и пел "What a powerful name it is". Но никто в том отделении неотложной помощи не держал ее за руку и не пел ей. Я верю, что это был Иисус".

Другой комментатор написал, что видел ад. По его словам, у него была клиническая смерть после падения.

"Я умер на какое-то время, но каким-то образом вернулся. Я не видел ни Бога, ни света. То, что я увидел, было тьмой и злом. Это было самое страшное, что было на свете, я почти уверен, что это был ад", – написал пользователь.

Еще одной историей поделилась женщина, работавшая в детском хосписе:

"Я была беременна своим первым ребенком. Я только что узнала, что жду ребенка. Вошла в комнату маленькой пациентки, ей было около 6 лет. И она, указав на мой живот, сказала: "Я вижу там твоего малыша, он милый маленький мальчик". И помахала ему рукой, говоря "Привет, малыш!" Я вышла потрясенная, откуда она узнала. Спустя 9 месяцев я родила своего мальчика. Она скончалась на следующий день после того, как "увидела" его у меня в животе".

Но были и комментарии противоположной направленности.

"20 лет проработала медсестрой. Мой жизненный опыт убедил меня в обратном. А религия – это костыль", – написала женщина. Такие рассказы не единичны.

Житель Великобритании "умер" на 10 минут после сердечного приступа и описал это состояние как "спокойный сон". А Майк МакКинси из Калифорнии утверждал, что во время операции по удалению аппендикса впал в клиническую смерь на 45 минут и за это время видел Иисуса, который показал ему рай.