Мир

Медсестра хосписа раскрыла семь самых частых сожалений людей перед смертью

последние минуты перед смертью, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 09:56 Фото: freepik
Медсестра хосписа с 15-летним стажем, проведшая последние часы жизни более чем с 300 пациентами, поделилась наиболее распространенными сожалениями, которые слышала от людей на смертном одре, передает Zakon.kz.

По ее словам, эти признания своего рода напоминание живым о том, что действительно важно, пишет Daily Mail.

Среди самых частых фраз, которые ей довелось услышать, глубокие и порой болезненные осознания:

  1. "Мне следовало любить сильнее и по-другому".
  2. "Я приберегла свою радость на потом, но потом так и не наступило".
  3. "Прощение освободило меня больше, чем кислород".
  4. "Лучшие вещи в жизни были бесплатными, но я был слишком занят, чтобы это заметить".
  5. "Сожаление – самое тяжелое, что приходится нести".
  6. "Присутствие – величайший дар, который вы можете дать".
  7. "Мир наступает, когда перестаешь притворяться".

По словам Лауры, многие ее пациенты сожалели не о несделанных карьерных шагах или упущенных возможностях, а о недостатке искренности к себе и к другим. Она подчеркивает, что пришло время позволить людям увидеть вас настоящего и не бояться быть открытым. Именно это, уверена медсестра, делает жизнь по-настоящему наполненной.

Ранее мы сообщали, что отец и сын пропали в тоннелях нацистского концлагеря.

Асель Аукешева
