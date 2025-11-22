Медсестра хосписа раскрыла семь самых частых сожалений людей перед смертью

Медсестра хосписа с 15-летним стажем, проведшая последние часы жизни более чем с 300 пациентами, поделилась наиболее распространенными сожалениями, которые слышала от людей на смертном одре, передает Zakon.kz.

По ее словам, эти признания своего рода напоминание живым о том, что действительно важно, пишет Daily Mail.

Среди самых частых фраз, которые ей довелось услышать, глубокие и порой болезненные осознания:

"Мне следовало любить сильнее и по-другому". "Я приберегла свою радость на потом, но потом так и не наступило". "Прощение освободило меня больше, чем кислород". "Лучшие вещи в жизни были бесплатными, но я был слишком занят, чтобы это заметить". "Сожаление – самое тяжелое, что приходится нести". "Присутствие – величайший дар, который вы можете дать". "Мир наступает, когда перестаешь притворяться".

По словам Лауры, многие ее пациенты сожалели не о несделанных карьерных шагах или упущенных возможностях, а о недостатке искренности к себе и к другим. Она подчеркивает, что пришло время позволить людям увидеть вас настоящего и не бояться быть открытым. Именно это, уверена медсестра, делает жизнь по-настоящему наполненной.

