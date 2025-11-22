Медсестра хосписа раскрыла семь самых частых сожалений людей перед смертью
Медсестра хосписа с 15-летним стажем, проведшая последние часы жизни более чем с 300 пациентами, поделилась наиболее распространенными сожалениями, которые слышала от людей на смертном одре, передает Zakon.kz.
По ее словам, эти признания своего рода напоминание живым о том, что действительно важно, пишет Daily Mail.
Среди самых частых фраз, которые ей довелось услышать, глубокие и порой болезненные осознания:
- "Мне следовало любить сильнее и по-другому".
- "Я приберегла свою радость на потом, но потом так и не наступило".
- "Прощение освободило меня больше, чем кислород".
- "Лучшие вещи в жизни были бесплатными, но я был слишком занят, чтобы это заметить".
- "Сожаление – самое тяжелое, что приходится нести".
- "Присутствие – величайший дар, который вы можете дать".
- "Мир наступает, когда перестаешь притворяться".
По словам Лауры, многие ее пациенты сожалели не о несделанных карьерных шагах или упущенных возможностях, а о недостатке искренности к себе и к другим. Она подчеркивает, что пришло время позволить людям увидеть вас настоящего и не бояться быть открытым. Именно это, уверена медсестра, делает жизнь по-настоящему наполненной.
