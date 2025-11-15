#АЭС в Казахстане
Мир

В Лондоне осудили мужчину, укравшего репродукцию Бэнкси из галереи

, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 10:22
Мужчину приговорили к 13 месяцам тюрьмы за кражу подписанной репродукции работы Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" из лондонской галереи, сообщает Zakon.kz.

По данным столичной полиции, 49-летний Ларри Фрейзер в сентябре 2024 года вынес из Grove Gallery гравюру 2004 года, оцененную в 270 тыс. фунтов. Он признал вину по делу о краже со взломом, пишет CNN.

В полиции сообщили, что сотрудники Flying Squad (специальное подразделение лондонской полиции) быстро установили личность подозреваемого и засняли, как он загружает работу Бэнкси в фургон. Через четыре дня после ареста произведение нашли.

Эксперт по искусству Артур Бранд отметил, что репродукции воруют чаще, потому что их проще продать. Менеджер галереи Линдор Мехметай рассказал, что был "совершенно шокирован" ограблением, и поблагодарил полицию за оперативность.

Следователь Скотт Мазер подчеркнул, что "Девочка с воздушным шаром" известна во всем мире и правоохранители сразу начали работу, чтобы вернуть произведение.

Именно этот образ – девочка, тянущаяся к красному сердцу – воздушному шару – стал особенно знаменит после того, как в 2018 году одна из работ Бэнкси самоуничтожилась вскоре после продажи за 1,4 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в отношении известного уличного художника Бэнкси начали расследование в Лондоне из-за граффити на здании суда.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
