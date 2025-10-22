В России спустили с горы скандально пропавшую альпинистку

18 октября 43-летняя Полина Захарова из Челябинска (Россия) отправилась с группой туристов на гору Большой Иремель, высота которой составляет 1500 метров. По дороге к вершине женщина снимала природу, из-за этого отстала от остальных, сообщает Zakon.kz.

По данным КП-Уфа, почти четыре дня свыше ста спасателей искали Полину Захарову, оставшуюся на горе без еды и нужного снаряжения. 21 октября женщину нашли. Она была в состоянии шока, медики диагностировали обморожение ног второй степени, а также сильное переутомление.

Дома Полину ждут двое сыновей, но она все еще остается в больнице под пристальным наблюдением врачей. Ее друг Михаил Куликовский рассказал представителям прессы о ее самочувствии.

"В ходе поиска мы видели ее следы и поняли логику передвижений, а потому стали искать там, где она может оказаться. И нашли. Она шла сама, несмотря на обморожение ног. В третью ночь она уже готовила себе спальное место из лапника. Она опытный турист и волевой человек. Только потому и выжила. Держалась очень стойко. Она, конечно, обнимала нас, но слез не было. Думаю, они закончились в первую ночь. То, что она пережила, сложно представить. Когда сотрудники МЧС Усть-Катавского ПСО эвакуировали ее на квадроцикле, она кричала от боли при малейшей тряске", – поделился Михаил.

Финал истории прокомментировали и представили поисково-спасательной службы Челябинской области, предупредив всех любителей гор быть предельно осторожными. Также они поделились фото спасенной Захаровой.

Фото: поисково-спасательный отряд Челябинской области

"Найдена! Жива! Совместными усилиями спасательных служб туристку, потерявшуюся на горе Большой Иремель, нашли! В поисково-спасательных работах участвовало 56 человек, из них спасатели из четырех поисково-спасательных отрядов: города Усть-Катава, Златоуста, Белорецка и Уфы. Также к поискам были привлечены 18 единиц техники, в том числе БПЛА и кинологические расчеты".

Поиски туристки были затруднены сложной рельефной местностью и плохими погодными условиями.

