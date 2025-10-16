#АЭС в Казахстане
Мир

Американец впервые в истории спустился на лыжах по северному склону Эвереста

Снег, лыжи, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 04:59 Фото: pexels
Американский альпинист Джим Моррисон стал первым в истории, кому удалось спуститься на лыжах по сложнейшему северному склону – с крутизной до 40-60 градусов – высочайшей вершины мира Эвереста (8 848,86 м), сообщает Zakon.kz.

По данным ABC, 50-летний Моррисон взошел на вершину в среду, а затем отправился в четырехчасовой спуск.

Это достижение было задокументировано режиссерами Джимми Чином и Элизабет Васархели для фильма National Geographic. Моррисон, сопровождаемый командой из 11 альпинистов, посвятил исторический спуск коллеге-лыжнице Хилари Нельсон. Она погибла в 2022 году при восхождении на восьмитысячник Манаслу.

Это была третья попытка Моррисона спуститься по коридору Хорнбейн на лыжах. Две предыдущие – в 2023 и 2024 годах – были сорваны из-за проблем с логистикой и схода лавины, в которой пострадал товарищ по команде. Этот маршрут был впервые покорен в 1963 году американцем Томом Хорнбейном и его товарищем.

За последнее десятилетие Моррисон зарекомендовал себя как один из самых опытных горнолыжников мира, известный своими спусками с Лхоцзе, Макалу и других гималайских вершин. Его нынешний успех стал важной вехой в истории альпинизма и экстремальных спусков на лыжах.

Ранее сообщалось, что редчайшую рыбу-убийцу акул поймал видеоблогер.

Аксинья Титова
