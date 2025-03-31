Ощутимое землетрясение произошло на границе Казахстана и Кыргызстана

В Кыргызстане, недалеко от границы Казахстана, 31 марта 2025 года произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), зарегистрированы подземные толчки в 12:25 (по времени Астаны), в 185 км от Алматы и в 51 км от Бишкека (Кыргызстан).

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук КР, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана. По предварительным данным, магнитуда составила 4,3.

В населенных пунктах страны интенсивность землетрясения составила: в селе Карагай-Булак – 3,5 балла, в городе Бишкеке – 2,5 балла.

Казахстанские сейсмологи пока не предоставили информацию о том, ощущались ли в населенных пунктах подземные толчки.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе. Во второй половине того же дня жители области снова ощутили подземные толчки. Кроме того, утром 28 марта в Кыргызстане произошло землетрясение, которое ощутили жители нескольких населенных пунктов.