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Происшествия

Ощутимое землетрясение произошло на границе Казахстана и Кыргызстана

Кыргызстан, Казахстан, землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 12:51 Фото: wikimedia
В Кыргызстане, недалеко от границы Казахстана, 31 марта 2025 года произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), зарегистрированы подземные толчки в 12:25 (по времени Астаны), в 185 км от Алматы и в 51 км от Бишкека (Кыргызстан).

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук КР, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана. По предварительным данным, магнитуда составила 4,3.

В населенных пунктах страны интенсивность землетрясения составила: в селе Карагай-Булак – 3,5 балла, в городе Бишкеке – 2,5 балла.

Казахстанские сейсмологи пока не предоставили информацию о том, ощущались ли в населенных пунктах подземные толчки.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе. Во второй половине того же дня жители области снова ощутили подземные толчки. Кроме того, утром 28 марта в Кыргызстане произошло землетрясение, которое ощутили жители нескольких населенных пунктов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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