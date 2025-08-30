#АЭС в Казахстане
Мир

Президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за протестов в его стране

Протесты в Индонезии , фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 03:10 Фото: Facebook/PrabowoSubianto
В связи с беспорядками в стране, президент Индонезии Прабово Субианто отменил запланированный визит в Китай, сообщает Zakon.kz.

В КНР он должен был принять участие в мероприятиях к 80-летию окончания Второй мировой войны, передает Jakarta Globe. Уже неделю в Джакарте походят многотысячные протесты.

Акции в Индонезии начали представители профсоюзов. Они выступали против привилегий и завышенных зарплат депутатов. Затем волну беспорядков вызвала смерть водителя мототакси, который погиб под колесами бронемашины полиции во время одной из демонстраций.

В трех провинциях протестующие сожгли правительственные здания. Силовики применяют против них водометы и слезоточивый газ.

Его коллега – президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в китайский город Тяньцзинь для участия в саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

