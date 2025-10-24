Аноним пожертвовал Пентагону 130 миллионов долларов

Пресс-секретарь военного ведомства Шон Парнелл заявил о том, что аноним пожертвовал 130 миллионов долларов Пентагону на выплаты зарплат военнослужащим во время продолжающегося в США шатдауна, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Politico, человек пожелал, чтобы деньги потратили только на компенсацию расходов на зарплаты и льготы военнослужащих.

"23 октября 2025 года министерство войны (так в США теперь называется минобороны) приняло анонимное пожертвование в размере 130 млн долларов в рамках своих общих полномочий по принятию подарков", – говорится в сообщении.

Уточняется, что юридический статус такой операции остается под вопросом, поскольку федеральное законодательство в целом запрещает частные целевые пожертвования правительству.

Согласно данным издания, сумма покроет лишь небольшую часть расходов на фонд заработной платы – в среднем около 100 долларов (более 53,8 тыс. тенге) на каждого из 1,3 млн военнослужащих. В минувшем сентябре, для сравнения, правительство США потратило на военный персонал 9,8 млрд долларов.

Следующая выплата денежного довольствия должна произойти 29 октября. Пентагон не прокомментировал возможные правовые последствия принятия пожертвования.

30 сентября Сенат США не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий и завершил до среды сессию. После этого Белый дом предписал правительственным учреждениям готовиться к прекращению работы. И новый финансовый год начался 1 октября в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынудило федеральные власти приостановить работу. Вооруженные силы США продолжат нести службу в полном составе, сотрудники федеральных правоохранительных органов также будут обязаны выходить на работу. Плату за это они пока не получат.

1 октября посольство США в Казахстане сделало заявление в связи с шатдауном правительства.