События

Трамп не против посетить Казахстан

Визит Токаева в Вашингтон, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 08:00 Фото: Акорда
7 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность посетить Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В ходе саммита "Центральная Азия – США" один из журналистов поинтересовался, когда они смогут объявить, что Трамп станет первым президентом США, посетившим Казахстан.

"Когда Вы будете нашим гостем?" – прямо спросил журналист.

Трамп ответил, что не исключает такую возможность.

"Никогда не знаешь, что будет через год. Ваша страна обладает огромными природными ресурсами, и у вас выдающийся президент", – ответил он.

Ранее лидеры двух стран провели беседу в неформальной обстановке.

Фото Алия Абди
Алия Абди
