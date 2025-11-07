Трамп не против посетить Казахстан
Фото: Акорда
7 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность посетить Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В ходе саммита "Центральная Азия – США" один из журналистов поинтересовался, когда они смогут объявить, что Трамп станет первым президентом США, посетившим Казахстан.
"Когда Вы будете нашим гостем?" – прямо спросил журналист.
Трамп ответил, что не исключает такую возможность.
"Никогда не знаешь, что будет через год. Ваша страна обладает огромными природными ресурсами, и у вас выдающийся президент", – ответил он.
Ранее лидеры двух стран провели беседу в неформальной обстановке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript