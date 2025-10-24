"Выглядит как 10-летний ребенок, но учится в вузе": 20-летний парень покорил соцсети своей внешностью

Несколько дней назад 20-летний Даниил Яндуков из России дал интервью и стал знаменитостью. Дело в том, что парень выглядит как 10-летний школьник, сообщает Zakon.kz.

Фильм о молодом человеке вышел на YouTube-канале "Спектр".

Те, кто не знает Даниила, принимают его за ребенка и не верят в его реальный возраст. Молодой человек рассказал, что родители пытались выявить причины такого феномена, водили его по специалистам, но те только разводили руками – мол, мальчик здоров. Благо, Яндуков спокойно относится к своей внешности и не собирается комплексовать.

"Наверное, к классу седьмому начал замечать, что я ниже всех своих одноклассников. На физкультуре самым последним стоял. Все ребята менялись, росли, взрослели, а я все оставался мелким. Меня даже преподаватели к доске не вызывали, мол, не дотянешься. Многие думают, что у меня паспорт поддельный – подшучивают. Да и я за счет своей внешности иногда развлекаюсь, как могу", – рассказал Даниил в интервью.

Он признался, что всегда относился с пониманием и юмором на разные комментарии. Ближе к старшим классам начал осознавать, что таким и останется.

"Меня все детство по больницам таскали, возили в Москву на обследование. Брали генетический анализ – никаких аномалий не выявлено. Сказали, что у меня недостаток гормона роста. Стали колоть мне этот гормон, но не помогло. В итоге мы просто отказались от всего", – поделился Даниил Яндуков.

Яндуков – общительный парень. У него немало друзей. Он учится в вузе и работает официантом. Молодого человека все в жизни пока устраивает, но на достигнутом он не собирается останавливаться.

После выхода интервью Даниил написал заявление на увольнение и закончил работу официантом. Теперь парень собирается больше времени уделять своему блогу.

