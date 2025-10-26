Ямайке, Гаити и Кубе грозит мощный ураган "Мелисса"

Национальный центр США по наблюдению за ураганами зафиксировал развивающийся шторм "Мелисса", скорость которого уже увеличилась до 150 км/ч, что позволяет классифицировать его как ураган первой категории, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным центра, ураган может в течение 36 часов добраться до островного государства Ямайка, юго-западной части Республики Гаити, кубинской провинции Гранма, Сантьяго-де-Куба, Гуантанамо и Ольгин.

"Мелисса" становится ураганом, и ожидается, что он быстро усилится до сильного урагана к концу недели. Максимальная скорость устойчивого ветра увеличилась до почти 150 км/ч", – говорится в сообщении.

Жителей перечисленных государств призывают следить за прогнозами и объявлениями, которые будут поступать от региональных метеорологических служб.

Ранее сообщалось, что на французский департамент Валь-д'Уаз к северу от Парижа обрушился торнадо. Во время стихийного бедствия погиб один человек, еще четверо пострадали.