#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
538.13
624.88
6.64
Мир

Полицейского обвинили в халатности после того, как он поехал за пиццей вместо выезда на место стрельбы

пицца, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 14:14 Фото: freepik
Сержанту полиции из США Кевину Болларо предъявлены обвинения в должностном проступке и фальсификации отчета. По версии прокуратуры, он проигнорировал вызовы о стрельбе, которая позже оказалась двойным убийством, и вместо этого заехал к банкомату и в пиццерию, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел вечером 1 августа в Питтстауне (Нью-Джерси). Несмотря на несколько звонков в службу 911, Болларо по данным GPS сначала поехал в противоположную сторону от места происшествия, а затем – в Duke’s Pizzeria, где пробыл почти час. После этого, по данным следствия, он зашел еще в один ресторан и также задержался там около часа, пишет The Guardian.

На следующий день в доме неподалеку нашли тела 33-летней Лорен Семанчик и 29-летнего Тайлера Уэбба. По версии следствия, их застрелил лейтенант полиции штата Рикардо Сантос, который позже покончил с собой.

Болларо также обвиняют в подделке отчета о вызове. Его адвокат заявил, что действия полицейского не повлияли на исход событий. Семьи погибших, напротив, считают, что случай показывает "глубокие проблемы" в работе полиции.

Ранее трое офицеров полиции Миннеаполиса (штат Миннесота, США) увидели в небе загадочный сферический объект, окруженный светящимися кольцами. Они решили, что это НЛО.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
"Погиб на месте": мужчина напал на полицейских с бензопилой и взрывчаткой
02:59, 09 июля 2025
"Погиб на месте": мужчина напал на полицейских с бензопилой и взрывчаткой
Мужчину, чья теща носила меняющее цвет платье, обвинили в попытке убить свою жену
09:37, 15 июля 2023
Мужчину, чья теща носила меняющее цвет платье, обвинили в попытке убить свою жену
Двух подозреваемых в ограблении Лувра задержали во Франции
14:24, Сегодня
Двух подозреваемых в ограблении Лувра задержали во Франции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: