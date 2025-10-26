Полицейского обвинили в халатности после того, как он поехал за пиццей вместо выезда на место стрельбы

Сержанту полиции из США Кевину Болларо предъявлены обвинения в должностном проступке и фальсификации отчета. По версии прокуратуры, он проигнорировал вызовы о стрельбе, которая позже оказалась двойным убийством, и вместо этого заехал к банкомату и в пиццерию, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел вечером 1 августа в Питтстауне (Нью-Джерси). Несмотря на несколько звонков в службу 911, Болларо по данным GPS сначала поехал в противоположную сторону от места происшествия, а затем – в Duke’s Pizzeria, где пробыл почти час. После этого, по данным следствия, он зашел еще в один ресторан и также задержался там около часа, пишет The Guardian.

На следующий день в доме неподалеку нашли тела 33-летней Лорен Семанчик и 29-летнего Тайлера Уэбба. По версии следствия, их застрелил лейтенант полиции штата Рикардо Сантос, который позже покончил с собой.

Болларо также обвиняют в подделке отчета о вызове. Его адвокат заявил, что действия полицейского не повлияли на исход событий. Семьи погибших, напротив, считают, что случай показывает "глубокие проблемы" в работе полиции.

