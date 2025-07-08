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Мир

"Погиб на месте": мужчина напал на полицейских с бензопилой и взрывчаткой

Мужчина с бензопилой, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 02:59 Фото: pixabay
7 июля около 21:00 часов вечера недалеко от гостиницы Park Gate Inn в Холлингборне, недалеко от Мейдстоуна (Англия) произошла стрельба. Надзорный орган расследует убийство мужчины с бензопилой полицией, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, расследование начали после того, как полиция в Кенте застрелила мужчину с бензопилой, у которого, как предполагалось, было взрывное устройство.

По данным Независимого управления по контролю за поведением полиции (IOPC), прибывшего на место происшествия, сотрудники полиции Кента около 19:15 прибыли в дом на Эшфорд-роуд, чтобы арестовать мужчину по подозрению в нападении.

Мужчина отказался выходить из дома. На тот момент он был вооружен самодельным огнестрельным оружием или СВУ (самодельным взрывным устройством). На нем также были противогаз и бронежилет.

Офицеры прибыли и задействовали полицейскую собаку. Мужчина проигнорировал приказ положить бензопилу. Тогда полицейские были вынуждены стрелять.

На основании анализа собранных на сегодняшний день доказательств ни один сотрудник полиции не находится под следствием по обвинению в неправомерных действиях или совершении преступления – они проходят как свидетели.

Ранее мы сообщали, что в испанской Кантабрии женщина с признаками психических расстройств забаррикадировалась в своей квартире и угрожает соседям взорвать два баллона бутана.

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Аксинья Титова
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