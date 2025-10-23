Полицейские увидели загадочный объект в небе над АЭС

Трое офицеров полиции Миннеаполиса (штат Миннесота, США) увидели в небе загадочный сферический объект, окруженный светящимися кольцами. Они решили, что это НЛО, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, объект просто висел в небе, а потом неожиданно двинулся, не издавая ни звука. Это произошло прямо над атомной электростанцией "Прери-Айленд". Позднее стало известно, что неопознанный шар едва не столкнулся с частным вертолетом.

И хотя фото и видео уже разлетелись по новостным изданиям, включая Daily Mail, с яркими заголовками о встрече с НЛО, ученые призывают не торопиться с выводами. Специалисты лаборатории Enigma предполагают, что это не инопланетяне вовсе, а Международная космическая станция.

Уточняется, что в тот день МКС действительно пролетала над Миннесотой. Переливающиеся круги вокруг объекта объяснили оптическим эффектом, из-за которого звезды и другие источники света кажутся мерцающими.

